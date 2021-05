DJ Nach Corona wollen Beschäftigte flexibel arbeiten - EY

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Umstellung auf die pandemiebedingte neue Arbeitswelt hat bei einer großen Mehrheit der Unternehmen sehr gut funktioniert, zumindest aus Sicht ihrer Mitarbeitenden. So sind laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung EY rund 90 Prozent der befragten Angestellten mit Bürotätigkeiten, die daher seit über einem Jahr häufig mobil oder im Homeoffice arbeiten, in ihrem Job aktuell sehr zufrieden oder zufrieden. Ein Zurück zum Status quo vor der Pandemie kommt für sie hingegen nicht in Frage, wie die Antworten der 1.000 Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 50 Jahren zeigen: Gut 80 Prozent von ihnen wollen auch künftig komplett oder zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen.

May 16, 2021

