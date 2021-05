Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 avril/April 2021) - The Class A common shares of Ascend Wellness Holdings, Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Ascend Wellness Holdings (AWH) is a vertically integrated operator with assets and partners in Illinois, Michigan, Ohio, Massachusetts and New Jersey. AWH owns and operates state-of-the-art cultivation facilities, growing award winning strains and producing a curated selection of products. AWH produces and distributes Ozone branded products.

_________________________________

Les actions ordinaires de catégorie A d'Ascend Wellness Holdings, Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Ascend Wellness Holdings (AWH) est un opérateur verticalement intégré avec des actifs et des partenaires dans l'Illinois, le Michigan, l'Ohio, le Massachusetts et le New Jersey. AWH possède et exploite des installations de culture de pointe, cultivant des souches primées et produisant une sélection de produits organisée. AWH produit et distribue des produits de marque Ozone.

Issuer/Émetteur: Ascend Wellness Holdings, Inc. Security Type/Titre: Class A Common Shares/

Actions ordinaires de catégorie A Symbol(s)/Symbole(s): AAWH.U Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 167 725 414 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 347 067 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 04351N 10 6 ISIN: US 04351N 10 6 3 Boardlot/Quotité: 100 IPO Price/Prix: $8.00 US/8,00 $ US Agent: Canaccord Genuity LLC, Canaccord Genuity Corp., Beacon Securities Limited, Eight Capital, ATB Capital Markets Inc. and Cormark Securities Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$USD Trading Date/Date de negociation: le 4 mai/May 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for AAWH.U. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com