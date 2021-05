ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Impfen



"Die Frage ist, ob die Impfbereitschaft weiter so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Wenn eine Krankheit zurückgedrängt wird, schwindet ihr Schrecken. Die Impfbereitschaft nimmt ab, das Virus hat wieder bessere Chancen. Das sieht man an den jährlichen Grippeschutzimpfungen. Da liegt Deutschland bei den über 65-Jährigen, die besonders gefährdet sind, bei einer Quote von 35 Prozent - England und die USA kommen auf das Doppelte. Falls man bei Corona sogar alle halbe Jahre gepiekst werden soll, wird es schwierig, dazu zu motivieren."/yyzz/DP/he