DUBLIN (dpa-AFX) - Der Billigflieger Ryanair legt an diesem Montag Zahlen für das Pandemiejahr 2020/21 vor. Da das Geschäftsjahr für den irischen Konzern mit Hauptsitz in Dublin am 31. März endet, lässt sich aus den Zahlen ziemlich genau ablesen, wie Ryanair bislang durch die Pandemie gekommen ist. Die Fluggesellschaft rechnete laut einer Mitte April angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 800 bis 850 Millionen Euro. Zuvor war das Management für diesen Zeitraum von einem Minus von 850 bis 950 Millionen Euro ausgegangen.

Mit einer Erholung des Geschäfts rechnete Ryanair erst im Hochsommer, wenn auch in den EU-Staaten große Teile der Bevölkerungen geimpft sein könnten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Zahl der Ryanair-Passagiere wegen der Pandemie von 149 auf 27,5 Millionen eingebrochen./swe/DP/he