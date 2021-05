Der von Isotronic entwickelte Vialchecker nutzt Industriekameras von IDS Imaging Development Systems, um die hohen Qualitätsstandards in der beschleunigten Produktion von Impfstoff-Ampullen mit einem intelligenten Mehrkamerasystem sicherzustellen. Das System ermöglicht Hochgeschwindigkeitsverarbeitung und wird in der Regel an mehreren Stellen der Produktionslinie eingesetzt. Es arbeitet mit bis zu acht Kameras pro Einheit, die Kameramodelle variieren dabei je nach Anforderung an die jeweilige Kontrollaufgabe. ...

