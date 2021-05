Herbert Scheidt: "Hinter den unerfreulichen Vorfällen stecken in der Regel persönliche Fehler sowie Fehler einzelner Leute im Risikobereich."Zürich - Schweizer Banken sind immer wieder in Skandale wie die Pleite des Greensill-Fonds oder des HedgeFonds Archegos involviert. Das sei aber kein «spezielles Schweizer Problem», sagte Herbert Scheidt, scheidender Präsident der Bankiervereinigung (SBVg), in einem Interview mit der Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeine (FAS). Auch in den USA oder Japan würden Banken für Fehler büssen.

