Wenn Sie zu den Abonnenten des RuMaS Express-Service gehören und unserem Trading-Tipp vom 14. April mit 1&1 Drillisch ISIN: DE0005545503 gefolgt sind, konnten Sie den genannten Einstiegskurs am nächsten Tag für diesen Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat nutzen und haben am Freitag, also in einem Monat, im Tagesverlauf schon fast die 90%-Gewinnmarke gesehen. Schon am 25. April konnten wir titeln: "1&1 Drillisch: Nach Absturz jetzt im Rallye-Modus!" ...

