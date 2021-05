FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vielerorts wieder anlaufende Tourismus ermutigt die Anleger am Montag weiter zum Zugreifen in der Reisebranche. Die Aktien von Fraport , Tui und Lufthansa rückten auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit ihren Xetra-Schlusskursen zwischen 0,8 und 1,9 Prozent vor - trotz der Position der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich in einem Interview für eine Abschaffung von Kurzstreckenflügen und gegen billige Ticketpreise positionierte.

Die fortschreitenden Impfkampagnen in Europa machen der Branche weiter Hoffnung: Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca öffnen nach dem harten Winter mit einer heftigen Pandemiewelle und zahlreichen Einschränkungen immer mehr Hotels. Auch Ryanair glaubt offensichtlich an eine Belebung: Nach einem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr hofft der Billigflieger im aktuellen Geschäftsjahr an ein Ergebnis nahe der Gewinnschwelle./tih/jha/