Axxion S.A.: 20 Jahre Unabhängigkeit - Die Service-KVG Axxion S.A. feiert Jubiläum - Die Weichen für die Zukunft sind gestellt



17.05.2021 / 09:19

Die Schwachstellen von Konzernen zur eigenen Stärke gemacht

Die Gründer Thomas Amend und Roman Mertes kannten den KVG-Markt bis ins Detail, da sie einen der damaligen Marktführer, einen Bankkonzern-Ableger, beginnend bei Null, selbst aufgebaut hatten. Die Schwachstellen, die Konzerne zwangsläufig begleiten, wie lange Entscheidungsprozesse, Gremien und starre Strukturen, kehrten sie in die Vorteile für Axxion-Geschäftspartner um. Herausgekommen ist: "Die etwas andere KVG", wie die Gesellschaft sich selbst bis heute beschreibt. Axxion unterscheidet sich nicht nur in ihrem Außenauftritt deutlich von den anderen Marktteilnehmern.



Inhabergeführt, bankenunabhängig, die Kundenbedürfnisse im Blick

Thomas Amend: "Uns war und ist wichtig, stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick zu haben und zu antizipieren. Bei Family-Offices und erfolgreichen Vermögensverwaltern sind schnelle Entscheidungen ein Muss. Nur ein KVG-Partner, dessen Handeln absolut fokussiert und im Gleichklang mit diesen Anforderungen ist, kann ein Erfolgsbaustein für diese Kundengruppe sein."



Axxion steht daher auch für ein breites Netzwerk von Dienstleistungspartnern des Fondsgeschäfts: Verwahrstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ein weltweites Brokernetz und eine umfassende Palette von internationalen Vertriebspartnern. "Die Gründung unserer Tochtergesellschaft navAXX S.A. im Jahr 2011 war für uns ein konsequenter Schritt, um unseren Fondsinitiatoren auch in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Anteilscheingeschäft und Reporting-Lösungen ein besonderes Maß an Qualität bieten zu können", so Vorstand Pierre Girardet, der bereits seit 2004 Teil des Axxion-Teams ist.



Innovationen und überdurchschnittlicher Service

Innovationsfreude und schnelles Handeln bestimmen den Axxion-Alltag. Obwohl kürzlich erst die konkreten Details zu ESG-Fondsstrukturen und deren Anforderungen veröffentlicht wurden, können Axxion- Geschäftspartner bereits jetzt die ESG-Kriterien ihrer potentiellen Investments sowie die Auswirkungen einer Aufnahme in das jeweilige Fondsportfolio prüfen. Und dies vorab statt wie marktüblich erst als Post-Trade-Check.

"Was hindert uns eigentlich, auch beim Thema Klimaneutralität Vorreiter der Branche zu werden?" Axxions Vorstands-Neuzugang Stefan Schneider erweiterte mit seiner Initiative das bisherige soziale Engagement um die komplette Kompensation des CO 2 -Fußabdrucks, der bei der Administration der Investmentfonds entsteht. Axxion wurde durch diese Initiative Ende 2020 als erste und bis dato einzige Service-KVG als "Klimaneutral" anerkannt.



Die Zukunft kann kommen

Mehrere Wettbewerbs-Vergleiche brachten Axxion vorderste Plätze ein und die zahlreichen Fondsübertragungen sowie Neuauflagen zeugen davon, dass das Rezept der Gründer den Kunden noch immer und zunehmend schmeckt.



Durch den Ausbau der Personalstruktur mit erfahrenen Fachleuten sowie der kontinuierlichen Erweiterung der IT-technischen Servicekomponenten stellt sich das Unternehmen auf die nächsten erfolgreichen 20 Jahre ein.





Kontakt bei Rückfragen:

Jennifer König

Axxion S.A.

Leitung Marketing Service

Telefon: 00352/ 76 94 94 602

E-Mail: marketing@axxion.lu





Axxion die etwas andere KVG

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet über 150 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.



