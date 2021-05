DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Industrieproduktion wächst im April langsamer

Die Industrieproduktion in China ist auch im April kräftig gewachsen, allerdings hat sich die Dynamik gegenüber dem Vormonat abgeschwächt. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, lag das Wachstum vergangenen Monat bei 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im März hatte der Zuwachs noch bei 14,1 Prozent gelegen. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten ein Plus von 9,1 Prozent erwartet.

Studie: Deutsche wollen politischen Neuanfang

Die allgemeine politische Wechselstimmung in Deutschland ist laut einer Umfrage auf einem Rekordniveau. 61,5 Prozent wünschen sich einen Wechsel der Bundesregierung, während nur jede achte befragte Person meint, das wäre nicht gut, so das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Gleichzeitig wünschten sich 67,2 Prozent aller Menschen in vielen Bereichen eine andere Politik, während nur gut 14 Prozent eine Fortsetzung der jetzigen Regierungspolitik wollten.

Israel setzt Luftangriffe im Gazastreifen in der Nacht zu Montag fort

Israel hat auch in der Nacht zum Montag seine Luftangriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dutzende Bomben seien über dem dicht besiedelten Küstenstreifen abgeworfen worden, berichteten AFP-Reporter. Die israelische Armee erklärte, Kampfjets griffen "Terrorziele" im Gazastreifen an. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas feuerte ihrerseits weiter Raketen auf Israel ab. Dabei wurden seit dem 10. Mai zehn Israelis getötet; auf palästinensischer Seiten starben mindestens 197 Menschen.

+++ Konjunkturdaten +++

China Industrieproduktion Apr +9,8% (PROG: +9,1%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion Apr +0,52% gg Vormonat

China Anlageinvestitionen Städte Jan-Apr +19,9% (PROG: +19,2%) gg Vorjahr

Thailand BIP 1Q -2,6% gg Vorjahr (PROG -2,0%)

Thailand BIP saisonbereinigt 1Q +0,2% gg Vorquartal (PROG +0,1%)

