Wie GOLDINVEST.de vor Kurzem erst berichtete, rückt das kanadische Neufundland immer stärker in den Fokus, was die Goldexploration angeht. Zum ersten Mal überhaupt landete die riesige Insel zuletzt weltweit unter den Top Ten der Bergbauregionen des Frazier Instituts! Das ist nicht nur auf die jüngsten Erfolge von Shooting Star New Found Gold (TSXV NFG) zurückzuführen, sondern unter anderem auch auf die Aktivitäten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...