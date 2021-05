Ab sofort hat die asspario Versicherungsdienst AG eine eigenständige Impfschadenabsicherung im Portfolio, Mit dem Tarif lassen sich die Restrisiken einer in Deutschland zugelassenen Impfung absichern. Kunden haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Versicherungssummen. Mit der Corona-Pandemie ist das Thema Impfen stärker in den Fokus gerückt. Die asspario Versicherungsdienst AG hat nun eine Impfschadenversicherung gestartet. Während die am Markt erhältlichen Absicherungen gegen Impfschäden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...