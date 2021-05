OMV Petrom hat ihre 100%-Beteiligung an der Kom-Munai LLP (KOM) und der Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) in Kasachstan an die Magnetic Oil Limited verkauft. KOM und TOC halten die Produktionslizenzen für die vier Onshore-Felder Komsomolskoje, Aktas, Tasbulat und Turkmenoi. Die Auswirkungen der Transaktion auf die operativen Kennzahlen der OMV Petrom sind laut OMV begrenzt, da die Aktivitäten in Kasachstan nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios der OMV Petrom ausmachen. Im Jahr 2020 lag die Gesamtproduktion der vier Felder bei 6,76 kboe/d, was einem Anteil von 4,7% an der Gesamtproduktion der OMV Petrom entspricht, während die 1P-Reserven von 21,8 Mio boe 4,6% der Konzernreserven betrugen, wie OMV mitteilt.

