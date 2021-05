Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt steht durch die sprunghaft auf 4,2% gestiegene Inflation in den USA unter erheblichem Druck, so die Analysten der Helaba.Die Anleger würden sich sorgen, dass es auch im Euroraum negative Überraschungen an der Inflationsfront gebe. Die Rendite zehnjähriger Bunds sei auf -0,1% geklettert und notiere damit auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei zwar ebenfalls gestiegen, sei jedoch unter ihren Jahreshöchstständen geblieben. Unterstützend habe die bemerkenswerte Tatsache in den USA gewirkt, dass die Zinserwartungen auf Sicht der kommenden zwei Jahre nicht auf den Inflationsanstieg reagiert hätten. ...

