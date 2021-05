Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, konnten am heutigen Montag zunächst weiter hochziehen und im Tageshoch 44,70 Euro erreichen. Aktuell notieren die Aktien wieder deutlich tiefer bei 43,42 Euro mit einer bearishen Tageskerze. Es bietet sich eine neue Short-Chance in den Aktien von Westwing. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen in der Regel leicht ...

