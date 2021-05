Guten Morgen, der DAX ist am Donnerstag im Bereich des 50er-EMA nach oben abgeprallt und konnte eine Aufwärtskorrektur einleiten. Auch am Freitag konnte die Aufwärtsdynamik vom Donnerstag beibehalten werden. Der DAX konnte im Tageshoch bis 15.417 Punkte ansteigen. Blieb damit aber noch leicht unter dem bisherigen Verlaufshoch bei 15.419 Punkten. Im frühen Handel konnte der DAX aber am heutigen Montag deutlich hochziehen ...

