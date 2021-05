Die Erste Asset Management (EAM) hat in einem Blog-Beitrag ein Update zur Lenzing AG veröffentlicht. Fazit: Die Aktie wird wieder ins ESG Investment-Universum aufgenommen. Wie berichtet, hat die EAM nach Bekanntwerden des Skandals um die von der Lenzing AG mitgegründeten Hygiene Austria die Lenzing-Aktie aus dem investierbaren Universum bei den ethisch-nachhaltigen Fonds exkludiert. Der Ausschluss erfolgte, da von dem Nachhaltigkeits-Investmentteam definierte Standards nicht eingehalten worden seien. Seitens EAM heißt es: "Diese Entscheidung wurde sehr bedauert, da Lenzing für die EAM in Sachen ESG als Paradeunternehmen gilt. Das Responsible-Team ist mit mit dem Management der Lenzing in einen konstruktiven Dialog getreten. Lenzing hat in der Zwischenzeit ...

