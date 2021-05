Tesla-Chef Elon Musk hält mit seinen Tweets den Kryptomarkt in Bewegung. Seit Mittwoch hat etwa der Bitcoin 15.000 US-Dollar an Wert verloren - auch, weil Tesla ihn nicht mehr unterstützt. In der Nacht auf Donnerstag überraschte Tesla-Chef Elon Musk Krypto-Investoren mit der Nachricht, dass der Elektroautobauer Bitcoin-Zahlungen stoppen werde. Als Grund gab Musk unter anderem die schlechte Umweltbilanz bei Mining und Transaktionen der Kryptowährung an. Die Folge: Der Bitcoin-Kurs rauschte nach unten. "Grüne" Alternativen wie Cardano oder Peercoin konnten dagegen zunächst zulegen. ...

