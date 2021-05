Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsdaten sorgten letzte Woche für eine Überraschung, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "Marktfokus".Zwar sei seit längerem mit einer anziehenden Teuerungsrate gerechnet worden; als die Daten für den April dann höher ausgefallen seien, als zuvor erwartet worden sei, hätten die Kapitalmärkte reagiert. Mit 4,2 Prozent hätten die Preise auf Jahressicht so deutlich angezogen, wie zuletzt vor rund zwölf Jahren. Abseits der Konjunkturdaten hätten chinesische Demografiedaten einen Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten des Reichs der Mitte erlaubt. Zwar sei die Bevölkerung im einwohnerreichsten Land der Welt auf 1,41 Milliarden Menschen gestiegen, allerdings schreite die Alterung weiter voran. Innerhalb des letzten Jahrzehnts sei die Zahl der über 60-Jährigen um rund 80 auf 264 Millionen gestiegen. Die Geburtenrate habe bei 1,3 Kinder pro Frau verharrt, trotz Aussetzung der Einkindpolitik in 2015. Die stetige Abnahme der arbeitenden Bevölkerung sollte nach Analysteneinschätzung langfristig die Staatsausgaben und das Wachstum zunehmend belasten. ...

