- BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 267 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 257 (264) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MARSHALLS PRICE TARGET TO 790 (740) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1420 (1340) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3800 (3400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1225 (1000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR BT GROUP TO 210 (185) PENCE - 'BUY'



