Grün ist bei der UBM nicht mehr nur die Corporate Identity. Die Immobilien-Developmentgesellschaft hat sich mitten in der Krise neu erfunden und ist jetzt green.smart.more. Auch die Finanzierung ist grün. Der Markt ist aufnahmefähig für "green", sagt uns CFO Patric Thate im Interview. Sie emittieren derzeit einen Bond mit Nachhaltigkeitsbezug. Es wird also auch die Finanzierung der UBM auf die neue Strategie "green.smart.and more." ausgerichtet. Patric Thate: Ja genau. Zu einer strategischen Stoßrichtung, die "green.smart.and more." heißt, gehört natürlich dazu, dass man sich auch auf der Finanzierungsseite entsprechend aufstellt. Der Markt ist mittlerweile sehr aufnahmefähig für ...

