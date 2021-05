Nach einer turbulenten Vorwoche sind die wichtigsten Börsen in Europa etwas zögerlich in die neue Woche gestartet.Paris / London - Nach einer turbulenten Vorwoche sind die wichtigsten Börsen in Europa etwas zögerlich in die neue Woche gestartet. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , sank am Vormittag um 0,12 Prozent auf 4012,56 Punkte. Aus China kamen durchwachsene Konjunkturdaten. In Paris gab der Cac 40 ebenfalls um 0,12 Prozent nach auf 6377,20 Zähler. Der FTSE 100 in London verlor 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...