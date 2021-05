Die Ölpreise haben am Montag im frühen europäischen Handel kaum verändert tendiert. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,78 US-Dollar und damit knapp 0,1 Prozent mehr als zuletzt am vergangenen Freitag.Aus Sicht des Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg scheint die Situation am Ölmarkt derzeit recht stabil. Ein höheres Angebot der OPEC+ und möglicherweise ...

