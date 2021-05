Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 18. Mai 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerBei einem Notfall muss es schnell gehen. Also Blaulicht und Martinshorn an - alle Autofahrer*innen müssen Platz machen. Wenn es dann zu einem Verkehrsunfall kommt, scheint die Schuldfrage schnell geklärt, denn die Einsatzwagen haben Vorfahrt. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, ob Betroffene immer auf ihren Schäden sitzen bleiben und ob man das Tempolimit überschreiten darf, um einem Rettungswagen Platz zu machen. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 18. Mai 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD-Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), beimSWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Ferienwohnungen - Abzocke bei der UrlaubssucheFür den kommenden Sommer sind Ferienwohnungen bereits jetzt Mangelware. Abzocker*innen versuchen, den möglichen Reisefrust der Urlauber*innen auszunutzen. Wie die Betrugsmasche funktioniert, erklärt ein Insider. Ein "Marktcheck"-Reporter probiert aus, wie einfach eine Fake-Ferienwohnung angeboten werden kann.Ketchup-Test - ist das Günstige genauso lecker und genießbar?Ketchup gibt es als günstige Eigenmarke oder als teures Markenprodukt. Wo liegen die Unterschiede? Welches Produkt enthält weniger Zucker oder gesündere Zutaten? "Marktcheck" macht den Test.Barrieren - wenn Rollstuhlfahrer*innen nicht weiterkommenKopfsteinpflaster, fehlende Rampen oder kaputte Aufzüge - für Rollstuhlfahrer*innen gibt es immer wieder alltägliche Hindernisse. Was tun sie bei solchen Barrieren? "Marktcheck"-Reporterin Beate Bastian begleitet einen Rollstuhlfahrer auf seinem täglichen Weg und testet, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen.Getränkegeschmack - gibt es Unterschiede zwischen Flasche und Dose?PET-Flaschen, Glasflaschen oder Dosen: Viele sagen, die Getränke schmecken unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Behälter die Flüssigkeiten kommen. Handelt es sich nur um subjektive Wahrnehmung? "Marktcheck" findet heraus, was dahintersteckt und wird dabei von Alexandra Moser unterstützt, einer der besten Chemielehrerinnen Baden-Württembergs, die am Gymnasium in Engen unterrichtet."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Fotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-blaulichtunfall.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4916637