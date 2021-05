DGAP-News: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Shareholder Value Beteiligungen AG: Positiver Ergebnisbeitrag durch öffentlichen Übernahmeangebot für die Immunodiagnostic Systems durch PerkinElmer erwartet



17.05.2021 / 12:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Shareholder Value Beteiligungen AG erwartet einen positiven Ergebnisbeitrag durch das öffentliche Übernahmeangebot für die Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (ISIN: GB00B01YZ052) durch die PerkinElmer (UK) Holdings Limited. Die PerkinElmer (UK) Holdings Limited hat heute mitgeteilt, dass sie ein Übernahmeangebot nach englischem Recht für die in London notierten Aktien der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (ISIN: GB00B01YZ052) in Höhe von 382 Pence pro Aktie der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC abgibt. Das Angebot wird von der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC und ihren wesentlichen Aktionären unterstützt. Die Publikation* des Übernahmeangebotes ist auf der Internetseite der Immunodiagnostic verfügbar: www.idsplc.com/rns-announcements Die Shareholder Value Beteiligungen AG begrüßt und unterstützt diesen Schritt und hat sich gegenüber PerkinElmer (UK) Holdings Limited, unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien an der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC entsprechend anzudienen. Bei Vollzug des unter bestimmten Bedingungen stehenden Angebotes erwartet die Shareholder Value Beteiligungen AG aus der Veräußerung ihrer sämtlichen Aktien an der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC zu dem Angebotspreis einen HGB-Ergebnisbeitrag in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro. Der positive Wertbeitrag auf den zuletzt veröffentlichten Inneren Wert der Shareholder Value Beteiligungen AG per 30.04.2021 beträgt bei unterstelltem Vollzug des Angebotes rund 3,3 Mio. Euro. Der Innere Wert liegt auf Basis der letzten Kurswerte sämtlicher von der Shareholder Value Beteiligungen AG gehaltenen Aktien sowie unter Berücksichtigung des Übernahmepreises ca. 1% über dem zuletzt veröffentlichten Inneren Wert vom 30.04 in Höhe von 153,80 EUR. Frankfurt am Main, 17.05.2021 Der Vorstand

*Für den Inhalt der Publikation ist ausschließlich der Herausgeber verantwortlich. Die Shareholder Value Beteiligungen AG macht sich den Inhalt des Übernahmeangebotes nicht zu eigen.

Kontakt:

Frank Fischer

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

