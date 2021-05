LXinstruments hat den Vertrieb der Elektronik-Messgeräte des englischen Herstellers Newtons4th (N4L) in Deutschland und Österreich übernommen. Dabei geht es vor allem um Impedanzanalysatoren, Leistungsverstärker und Frequenzganganalysatoren. Dazu kommen desweiteren AC-Quellen und EMV-Testsysteme. Zu den Geräten bietet der Hersteller Software an, die die Geräte flexibler machen. "Die Produkte passen sehr gut in unseren fachlichen Schwerpunkt und unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...