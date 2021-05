Unterföhring (ots) -- Das Saisonfinale der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) in dieser Woche live und exklusiv- Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky sieben Spiele des 37. Spieltags live, unter anderem das "Match of the Week" zwischen dem FC Chelsea und Leicester City sowie FC Burnley gegen den FC Liverpool- Die Original Sky Konferenz zum 38. Spieltag mit den entscheidenden Spielen im Kampf um die UEFA Champions League sowie das Einzelspiel des neuen Meisters Manchester City am Sonntag ab 16.30 Uhr live- Exklusiv für Sky Q Kunden: Chelsea gegen Leicester und Burnley gegen Liverpool auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD- Der Mai der Entscheidungen: die Entscheidungen in der Premier League, der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie das Finale der UEFA Champions League in den kommenden zwei Wochen live bei Sky- Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 17. Mai 2021 - Nach dem Gewinn der Meisterschaft durch Manchester City und dem Feststehen der drei Absteiger aus Fulham, West Bromwich und Sheffield steht die letzte Woche der Premier-League-Saison 2020/21 ganz im Zeichen des Rennens um die internationalen Plätze. Von Dienstag bis Sonntag berichtet Sky live und exklusiv vom Saisonfinale und den letzten Entscheidungen in England.Insgesamt sieben Begegnungen des 37. Spieltags überträgt am Dienstag und Mittwoch live. Der Höhepunkt ist das Duell zwischen dem Tabellenvierten FC Chelsea und dem Dritten Leicester City. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric begrüßen die Zuschauer ab 20.45 Uhr zum "Match of the Week". Außerdem wird Raphael Honigstein von vor Ort berichten.Nach dem FA-Cup-Finale zwischen beiden Klubs am vergangenen Samstag ist das Duell am Dienstagabend ein erneutes Endspiel, in dem es dieses Mal um die Qualifikation für die UEFA Champions League geht. Der Verlierer des Duells bzw. im Fall eines Unentschiedens der FC Chelsea würde bei einem Sieg des FC Liverpool in Burnley auf Platz fünf abrutschen. Die Begegnung der "Reds" überträgt Sky am Mittwoch ab 21.05 Uhr ebenfalls live. Exklusiv für Sky Q Kunden sind beide Begegnungen auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar.Eröffnet wird der Spieltag bei Sky am Dienstag ab 18.50 Uhr von Manchester United gegen den FC Fulham. Am Mittwoch überträgt Sky außerdem die Partien von Tottenham Hotspur gegen Aston Villa und dem FC Everton gegen die Wolverhampton Wanderers (beide ab 18.50 Uhr), Crystal Palace gegen den FC Arsenal ab 19.50 Uhr sowie West Bromwich Albion gegen West Ham United ab 21.05 Uhr.Die Original Sky Konferenz mit der Entscheidung im Kampf um die Königsklasse am SonntagZum 38. und letzten Spieltag der Saison dürfen sich Sky Kunden am Sonntag auf die Original Sky Konferenz freuen, in deren Rahmen dann die Spiele aller Mannschaften zu sehen sein werden, die noch im Rennen um Platz vier und die Teilnahme an der Königsklasse sind. Geplant sind die Begegnungen Leicester City gegen Tottenham Hotspur, Aston Villa gegen FC Chelsea und FC Liverpool gegen Crystal Palace. Sollte die Mannschaft von West Ham United noch Chancen haben, wird auch deren Partie gegen den FC Southampton Teil der Konferenz sein.Im parallel stattfindenden "Match of the Week" empfängt der neue Englische Meister Manchester City den FC Everton. Die Live-Übertragung des Spiels im Etihad Stadium, in dessen Anschluss dem Team von Pep Guardiola die Meister-Trophäe überreicht wird, sowie der Original Sky Konferenz beginnt um 16.30 Uhr.Der Mai der Entscheidungen bei SkyDenn ganzen Monat über können Fußballfans nur auf Sky bei den Entscheidungen in der Premier League, der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal und der UEFA Champions League live dabei sein. Neben dem Saisonfinale der Premier League überträgt Sky am kommenden Wochenende alle Partien des 34. Spieltags der Bundesliga und 2. Bundesliga live und exklusiv. Außerdem zeigt Sky am 29. Mai das Finale der UEFA Champions League live.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Premier League in dieser Woche auf Sky Sport:37. SpieltagDienstag:18.50 Uhr: Manchester United - FC Fulham live auf Sky Sport 320.45 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea -Leicester City live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD23.15 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 123.45 Uhr: Brighton & Hove Albion - Manchester City zeitversetzt auf Sky Sport 2Mittwoch:18.50 Uhr: Tottenham Hotspur - Aston Villa live auf Sky Sport 118.50 Uhr: FC Everton - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 219.50 Uhr: Crystal Palace - FC Arsenal live auf Sky Sport 321.05 Uhr: FC Burnley - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD21.05 Uhr: West Bromwich Albion - West Ham United live auf Sky Sport 223.15 Uhr: "Kompakt", die Highlights 37. Spieltag auf Sky Sport 138. SpieltagSonntag:16.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz mit Leicester City - Tottenham Hotspur, Aston Villa - FC Chelsea und FC Liverpool - Crystal Palace live auf Sky Sport 116.30 Uhr: "Match of the Week" Manchester City - FC Everton live auf Sky Sport 2 und 1319.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 122.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights des 38. Spieltags auf Sky Sport 1