Dank des hohen Impftempos und gigantischer Konjunkturpakete boomt die Konjunktur in den USA. Die Unternehmen berichten über steigende Gewinne, in Folge ziehen die Aktienbörsen aber auch die Inflation an. Was bedeutet dieses Umfeld für die Anlage in Aktien und Anleihen? Ist es an der Zeit die Portfolios wieder defensiver auszurichten?

