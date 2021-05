DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich zu melden, dass MSCI, der Anbieter von globalen Marktindizes, Änderungen an seinen Global Micro Cap Indizes angekündigt hat, wozu gehört, dass FYI Resources in den Index aufgenommen wird. Im Rahmen der Änderungen wird FYI in den MSCI Australia Micro Cap Index aufgenommen, der die Wertentwicklung des Micro Cap-Segments der an der australischen Wertpapierbörse gehandelten Unternehmen messen soll. Die Änderungen im MSCI Global Micro Cap Indizes werden zum 27. Mai 2021 wirksam. MSCI ist ein führender Anbieter von Investment-Dienstleistungen wie Forschung, Daten und Technologie für die globale Investment-Community, um die Kunden in die Lage zu versetzen, die wichtigsten treibenden Faktoren von Risiko und Rendite zu verstehen, zu analysieren und so effektivere Portfolios aufzubauen. Relevanz der Aufnahme in einen Index (MSCI)



Es gibt eine Reihe von Vorteilen für FYI bei der Aufnahme in einen globalen Index. Zu den Vorteilen gehören grundsätzlich: - Erhöhter Bekanntheitsgrad bei globalen Institutionen - Breitere Bekanntheit auf den Anlagemärkten - Wahrscheinlichkeit einer höheren Liquidität - Verbesserter Zugang zur Finanzierungsquellen - Größere Forschungsreichweite und Transparenz für institutionelle Anleger und Kleinanleger. Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

simon@nwrcommunications.com.au Über FYI Resources Limited Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen. Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen. FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte. Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse. * CRU HPA Industry Report 2021 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

