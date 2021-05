München / Berlin (ots) - Heinz inspiriert in diesem Sommer Grillfreunde in ganz Europa mit einer neuen, von We Are Social entwickelten Kampagne."Besser grillen mitHEINZ" ist die erste social-first Kampagne für HEINZ in Kontinentaleuropa. Die Social-First-Kampagne ist die erste gemeinsame Arbeit seit der Ernennung von We Are Social als Social-Lead-Agentur der Marke HEINZ im Februar dieses Jahres.Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Film, der das HEINZ-Saucen-Sortiment ins Rampenlicht rückt und gleichzeitig das neue "Grab it, flip it, squeeze it"-Prinzip vorstellt, das die Grillfans sehen und dank eines speziell komponierten Soundtracks auch hören können.Sie unterstreicht, dass egal, was und wo gegrillt wird, ein Spritzer HEINZ - ob Burger Sauce, Curry Mayonnaise oder natürlich der weltberühmte HEINZ Tomatenketchup - aus gutem Essen großartiges macht.Die Idee von "Grab it, flip it, squeeze it" wird mit einer TikTok-Challenge interaktiv umgesetzt, die Menschen dazu ermutigt, ihre eigenen kleinen und großen mitHEINZ-Geschichten zu teilen.Um die Aufmerksamkeit weiter zu erhöhen, wurden führende Influencer ausgewählt, die Kampagne mit ihren Followern zu teilen, und We Are Social hat Sticker und Filter entwickelt, die auf TikTok und anderen sozialen Kanälen verwendet werden können. Offline wird es Point-of-Sale-Materialien geben.Der Clip wurde auf Facebook und Instagram veröffentlicht, wobei die TikTok-Challenge unter deutschen Influencern am 11. Mai begann, bevor sie in Märkte wie Frankreich, Italien und die Niederlande ausgerollt wird.Der Film wurde in Barcelona unter der Regie des kanadischen Kollektivs MANSON gedreht.Link Instagram:https://www.instagram.com/p/COmy0AfKgru/Links Tik Tok Influencern:falcopunchhttps://ots.de/xBhC1tdoncaruso_bbqhttps://ots.de/ej1U5Cveganewunderhttps://ots.de/QhuOqrthis.is.thilohttps://ots.de/5vGtadhealthy_mandyhttps://ots.de/XHDNEkjennyandmarcohttps://ots.de/CRKG39Family.booms (https://www.tiktok.com/@family.booms?lang=de-DE&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1):https://ots.de/qvjg3Tkleinliebchenhttps://ots.de/Glg34QCreditsWe Are SocialLeo Marks, Creative Director & Head of We Are Social StudiosSascha Kujath, Associate Creative DirectorSanja Dimitrijevic Client Service DirectorJessica Zittlau, Senior Account ManagerSara Payo, Senior Account ManagerAlex Glasneck, Head of StrategieFlorian Ritter, Creative StrategistSarah Klarholz, Junior Social Media ManagerHEINZGustavo FirsinaMartijn van den BurgChristina MüllerÜber We Are SocialDie globale Digitalagentur mit Fokus auf soziales Denken entwickelt kreative Ideen für mutige Marken, die sich trauen, neue Wege in der Kommunikation zu gehen. Alle Arbeiten gehen vom (potenziellen) Kunden und seiner Zielgruppe aus und stellen diese und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. In Verbindung mit der effizienten Nutzung der verschiedenen Plattformen wird die soziale Performance von Marken und Unternehmen gesteigert. Mit über 850 Mitarbeitern in New York, London, Paris, Mailand, Madrid, München, Berlin, Singapur, Dubai, Hongkong, Shanghai, Peking, Tokio, Sydney und Toronto betreut We Are Social Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen in den Bereichen B2C und B2B. Zu den Kunden in Deutschland zählen unter anderem AUDI AG, LIEBHERR, HEINZ, Ravensburger, Dr. Hauschka und VW Financial Services. Mehr Informationen unter: http://wearesocial.com/de/Pressekontakt:Kontakt:We Are Social DeutschlandMax RetzerM: max.retzer@wearesocial.netT: 0171317 53 04Original-Content von: We Are Social Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085028/100870634