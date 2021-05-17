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WKN: 853358 ISIN: BE0003656676 Ticker-Symbol: RCZ 
Stuttgart
17.05.21
15:01 Uhr
13,820 Euro
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Branche
Chemie
Aktienmarkt
BEL Mid
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13,82014,02016:08
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