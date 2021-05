Ort des Tages: MediaMarkt Online GmbH Headquarter. MediaMarkt ist Österreichs führender Elektronikhändler sowie Anbieter vieler ergänzender Services und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist seit 1990 in Österreich aktiv und von da an kontinuierlich gewachsen. Heute beschäftigt MediaMarkt in Österreich rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit 53 Standorten erfüllt das Unternehmen alle Wünsche rund um modernste Elektronikgeräte und sorgt täglich für Spaß in Österreichs Haushalten. Von Montag bis Samstag stehen allen Kunden kompetente Fachberater persönlich beim Technikeinkauf zur Verfügung. Online ist das riesige Produkt- und Serviceangebot unter www.mediamarkt.at rund um die Uhr erreichbar. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...