Köln (ots) - Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt zeichnet am 21. Mai 2021 im Rahmen einer Fernsehsendung in Köln Produktionen für Fernsehen, Radio, Internet und Kino aus. Ab 12:30 Uhr wird die Preisverleihung via Livestream (https://www.civismedia.eu/medienpreis/livestream) direkt übertragen. Bereits um 11:30 Uhr gibt es Live-Interviews mit den Nominierten aus dem Backstagebereich.Die CIVIS Preisverleihung 2021 moderiert Jaafar Abdul Karim. Auch dieses Jahr sind prominente Laudator*innen an Bord: Die Schauspieler*innen Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Collien Ulmen-Fernandes und Maryam Zaree; der Musiker Wolfgang Niedecken; der Autor Frank Schätzing; der Ex-Fußballprofi Gerald Asamoah; die Moderatorin Dunja Hayali.Annähernd 800 Beiträge aus 20 EU-Staaten und der Schweiz waren im Rennen um den renommierten CIVIS Medienpreis. 23 Produktionen sind nominiert. Sie drehen sich unter anderem um die Themen Flucht nach Europa, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, aber auch um Strategien gegen Hass und Gewalt.Der CIVIS Medienpreis wird in den vier Bereichen VIDEO, AUDIO, YOUNG C. und CINEMA verliehen.Alle nominierten Programme finden Sie hier (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2021/nominierungen) im Überblick.Hier (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2021/sendetermine) finden Sie Sendetermine und weitere Informationen.Presseinformation und Bildmaterial finden Sie hier (https://www.civismedia.eu/medienstiftung/presse).Der CIVIS Medienpreis wird von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD), vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, ARTE, 3sat, phoenix, die Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzenten, die VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) sind Kooperationspartner. Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos ForudastanTelefon: +49 (0)221 277 5870E-Mail: info@civismedia.euwww.civismedia.eucivis2021Instagram: https://www.instagram.com/civis_medienstiftung/Twitter: https://twitter.com/CIVISPreisYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdCaxljC2--Go42tb9jWOZAFacebook: https://www.facebook.com/civismediaprizeOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4917117