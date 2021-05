Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA ging in den letzten Tagen und Wochen massiv in die Knie. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA ging in den letzten Tagen und Wochen massiv in die Knie. Es wurde ordentlich Dampf abgelassen. Mit Blick auf die zurückliegende, knackige Korrektur stellt sich natürlich die Frage, ob diese womöglich nun ihren Boden erreicht haben könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...