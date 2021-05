Der Goldpreis erhält aktuell Unterstützung durch den um 14:30 Uhr veröffentlichten New York Empire Index. Man sieht auch in diesen Daten, dass die Preise in zahlreichen Bereichen kräftig ansteigen - in diesem Fall so stark wie nie zuvor (hier die Details). Also haben wir aktuell ein weiteres Anzeichen für mehr Inflation, während die Notenbanken (Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...