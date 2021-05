Nach der volatilen letzten Handelswoche scheinen die Anleger etwas ruhiger in die anstehende Woche zu starten. Der DAX notiert etwas schwächer bei rund 15.360 Punkten. An der DAX-Spitze notieren die Papiere der Deutschen Telekom. Am Morgen hatte die britische Investment-Bank Barclays die T-Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Bayer (WKN BAY001) Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...