Technisch orientierte Analysten erkennen für den DAX auf kurze Sicht weiteres Aufwärtspotenzial. Dank einer an Fahrt aufnehmenden Wirtschaft könnten europäische Aktien zu US-Werten aufholen. 17. Mai 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vom Inflationsgespenst ließen sich Anleger diesmal nur kurz aus dem Konzept bringen. Zumindest am deutschen Aktienmarkt folgte auf die Rücksetzer eine rasche Erholung. Der DAX beendete die vergangene Woche mit 15.416 Punkten und damit leicht im Plus. US-Barometer wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...