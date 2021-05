Wer hätte dies gedacht! Der Goldpreis schickt sich heute tatsächlich an, die wichtige Widerstandslinie (200-Tage, blau im Chart) zu überwinden. Nach einer Eröffnung bei 1843,15 US Dollar klettert das Edelmetall im Hoch weiter bis auf 1855,45 USD und notiert aktuell bei 1852 USD stabil über der blauen Linie. Noch fehlt jedoch die Bestätigung auf Tagesschlußkursbasis. Sollte dies der Fall sein, wären sofort weitere Kursgewinne auf der Oberseite in den nächsten Tagen möglich. Gold Tageschart Der Autor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...