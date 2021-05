Die positive Grundstimmung an der Börse hält auch zum Start in die neue Handelswoche an. Nachdem allerdings der Deutsche Aktienindex in nur zwei Tagen vom Tief aus fast 700 Punkte gestiegen war, setzten heute leichte Gewinnmitnahmen ein. Nun ist Warten auf die nächsten positiven Impulse angesagt, die den Markt über das Allzeithoch bei gut 15.500 Punkten tragen können. Das Fundament für die Fortsetzung der Rally zumindest wurde mit dem erneuten Test der Unterstützungszone bei 14.800 Punkten in der ...

