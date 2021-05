Die verschiedensten Social-Media-Plattformen machen Clubhouse das vormals einmalige Konzept streitig: So testet Facebook aktuell die Beta-Version einer Audio-Anwendung. "Hotline" ist noch nicht in Deutschland verfügbar, könnte aber gute Chancen auf dem Markt haben.? Sinkende Zahl der Neuregistrierungen: Der große Clubhouse-Hype ist vorbei ? Twitter, Facebook, Telegram & Co. machen Clubhouse mit eigenem Social-Audio-Angebot Konkurrenz ? Facebook testet mit "Hotline" eine neue Social-Audio-Anwendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...