Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio; Präsident: Yasuhiko Saitoh) hat eine neue Art von flüchtigen Silikonölen entwickelt: "KF-4422".

Flüchtige Silikonöle sind wesentliche Komponenten, die bei der Entwicklung verschiedener Körperpflegeprodukte verwendet werden, etwa für Kosmetik-, Make-up- und Sonnenschutzprodukte. Mit diesem Produkt wird das sensorische Empfinden von Anwendern verschiedener Körperpflegeprodukte verbessert. Außerdem kann es bei gleichzeitiger Verwendung mit silikonbasierten Filmbildnern für äußerst wasserbeständige Eigenschaften sorgen.

KF-4422, das neu entwickelte Produkt, ist ein äußerst reines flüchtiges Silikonöl. Es wurde entwickelt, indem ein Teil einer Methylgruppe durch eine Ethylgruppe in der Molekularstruktur von Dimethyl-Silikonöl (INCI-Bezeichnung: Dimeticon) ersetzt wurde. Aufgrund seiner flüchtigen Eigenschaft fühlt es sich bei der Anwendung leicht und glatt an ein besonderes Merkmal dieses Silikonöls. Seine Flüchtigkeit liegt zwischen derjenigen der bisher existierenden Silikonöle KF-995 und KF-96L-2CS.

Im Vergleich mit bisher existierenden Produkten weist das neue Produkt außerdem eine hervorragende Löslichkeit mit Materialien wie Kohlenwasserstoffen und UV-Absorbern auf. Bei der Entwicklung von Kosmetikprodukten versucht man, die Sensorik durch die Realisierung feiner Unterschiede zu verbessern. Wir gehen daher davon aus, dass die Entwicklung dieses neuen Produkts und seine Einführung auf dem Markt zu sehr positiven Reaktionen der Kunden führen wird, deren Wünsche damit bedient werden.

Shin-Etsu bietet ein sehr breites Angebot von Silikonprodukten an, darunter Silikonöle, Silikonemulsionen, Silikongels und Silikonpulver. Da diese außerdem multifunktional und äußerst sicher sind, sind sie zu wesentlichen kosmetischen Bestandteilen der Rezepturen verschiedener Kosmetikprodukte geworden, bei denen hohe Funktionalität und Qualität im Mittelpunkt stehen.

Shin-Etsu nutzt die überlegene Produktqualität und die technologischen Stärken von Shin-Etsu Chemical sowie unser System, um detailliert auf Kundenwünsche einzugehen, und wird sich auch in Zukunft bemühen, die Anforderungen des diversifizierenden Marktes zu erfüllen.

