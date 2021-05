WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 31. Mai:

DIENSTAG, DEN 18. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Gand City Properties, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen (Call 12.00 h) 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Bafin, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

13:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 14:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Online-Version der Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Pharma SGP, Q1-Zahlen

FRA: Engie, Q1-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

USA: Macy's, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 BGR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/21

14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 04/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kartellsenat des BGH überprüft "enge" Bestpreisklausel von Booking.com 10:00 DEU: Jahreskonferenz "Brücken bauen mit Wasserstoff" 13:30 FRA: Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Länder - mit Staatschef Macron 15:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zur Miesbacher Sparkassenaffäre, Karlsruhe DEU: Online-Gipfel-Event "Ausblick: Wirtschaft digital 2030". Auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier tauschen sich die Vorsitzenden der zehn Gipfel-Plattformen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über zentrale Zukunftsthemen aus. MITTWOCH, DEN 19. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:15 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Webasto, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen

DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

USA: Analog Devices, Hauptversammlung

USA: Target, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 04/21

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 28.04.21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online: Forschungsgipfel 2021 - Was braucht es für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland? 10:00 DEU: Zweite Tarifrunde für die Beschäftigten der Edelmetallindustrie im Südwesten, Pforzheim DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern zu "Ökosystem Digitale Identitäten" DEU: Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf

HINWEIS

HKG/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

DONNERSTAG, DEN 20. MAI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: ZVEI, Jahreskongress (online) "Strom 4.0 - Die nächste Welle der Elektrifizierung" 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (Bilanz- und Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Call zum Kapitalmarkttag (bis 21.05.) 10:30 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Daimler Truck AG, Online-Pk zur weiteren Entwicklung 18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen

FRA: Engie, Hauptversammlung

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/21

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/21

14:30 USA: Philly Fed Index 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Treffen der EU-Handelsminister. Thema sind die Handelsbeziehungen zu den USA und China sowie die Bemühungen um eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). +/- 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

15:00 DEU: Konferenz "Future Finance Forum" des "Tagesspiegels", Berlin BEL: Tagung der EU-Handelsminister, Brüssel

FREITAG, DEN 21. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Va-Q-Tec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: ad pepper media, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 05/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (vorab) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz

SONSTIGE TERMINE

FRA: Ungarn übernimmt turnusgemäß den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von Deutschland ITA: Globaler Gesundheitsgipfel zu dem Italien im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft einlädt. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In im Weißen Haus 14:15 EUR: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und und Finanzminister (bis 22. Mai) MONTAG, DEN 24. MAI 2021

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: CFNA-Index 04/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 04/21

HINWEIS

AUT / CHE / DEU / NOR: Feiertag "Pfingstmontag", Börsen geschlossen DIENSTAG, DEN 25. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:10 DEU: MBB, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Tele2, Capital Markets Day

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Industrieproduktion 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:00 USA: FHFA-Index 03/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Beginn Online-Konferenz zum Thema Innovation und digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz MITTWOCH, DEN 26. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung (online)

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung (online)

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung (online) 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Facebook, Hauptversammlung (online)

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q1-Zahlen

GBR: Shell, Investor Day

USA: Ford Motor, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/21 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/21 und Q1/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband BdB: "Unternehmensfinanzierung nach der Corona-Krise: Welche Rolle haben die privaten Banken?" 14:30 DEU: Online-Veranstaltung des Tagesspiegels zu "Die Gesundheitswirtschaft der Region in Krisenzeiten: Chancen, Herausforderungen, Erkenntnisse" GBR: Boris Johnsons ehemaliger Berater Dominic Cummings äußert sich zur Pandemie-Bewältigung der britischen Regierung, London SYR: Präsidentschaftswahl in Syrien

DONNERSTAG, DEN 27. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VTG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammung (online) 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hornbach, Bilanz-Pk

DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Hauptversammlung (online)

ITA: Autogrill, Q1-Umsatz

USA: Medtronic, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Science Day

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 04/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Offizielle Einweihung der Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen, Wilster 11:00 DEU: BGH klärt: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt?, Karlsruhe FREITAG, DEN 28. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Total, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 05/21

07:00 FIN: BIP Q1/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:30 SWE: BIP Q1/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Iralnd, Türkei

HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Börsenhandel (bis 20.00 h) MONTAG, DEN 31. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/21 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsusmatz 04/21

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 04/21

07:00 EST: BIP Q1/21

08:00 DNK: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/21 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/21 10:00 POL: BIP Q1/21 (endgültig)

10:30 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/21

11:00 EUR: OECD Economic Outlook

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbrauchderpreise 05/21 (vorläufig)

SOSNTIGE TERMINE

19:30 DEU: Zukunftsgespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundestagskandidaten der SPD Berlin FIN: Green Week 2021. Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik. Die Eröffnungsveranstaltung findet in Lahti (Finnland) statt, die Konferenz selber wird aber nur online durchgeführt. HINWEIS:

GBR / USA: Feirtag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi