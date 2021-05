AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Augsburger IG-Metall-Chef Michael Leppek befürchtet, dass der Flugzeugbauer Airbus seine Teilefertigung in Augsburg, im ostfriesischen Varel und in Rumänien Ende des Jahres verkaufen wird. Der Investor Michael Tojner hat mit dem Teil-Börsengang seines Schweizer Zulieferunternehmens Montana Aerotec soeben gut 400 Millionen Euro für weiteres Wachstum und Zukäufe eingenommen - "das würde passen", sagte Leppek der Deutschen Presse-Agentur. In Augsburg seien rund 2000 Beschäftigte der Airbus-Tochter Premium Aerotec von den Konzernplänen betroffen.

Bundesweit hat die IG Metall für Dienstag Airbus-Beschäftigte zu Protestaktionen aufgerufen. In der Teilefertigung gebe es im Moment eine gewaltige Unterauslastung, weil Fluggesellschaften kaum Maschinen abnähmen, sagte Leppek. "Niemand weiß, wie es mit dem Fliegen weitergeht", wie sich die Nachfrage nach Geschäftsreisen und Urlaubsflügen mit Blick auf Corona und Klima entwickle. Auch Tojners Werke in Rumänien und Vietnam seien unterausgelastet. Mit der Übernahme der Bau- und Rumpfteilefertigung von Premium Aerotec bekäme er Airbus-Aufträge und könnte seine Werke dort auffüllen.

Die IG Metall kritisiert, dass Airbus seine französische Tochter Stelia in den Konzern integrieren wolle, seine deutsche Tochter Premium Aerotec aber aufspalten und großteils verkaufen wolle. Immerhin gehörten Deutschland und Frankreich je 11 Prozent des Airbus-Konzerns. Auf Bundes- und Länderebene liefen Gespräche oder seien geplant.

Nicht betroffen von den Umbauplänen seien rund 700 Premium-Aerotec-Beschäftigte in Augsburg, die Teile für den Eurofighter und den Militärtransporter A 400 M bauen. Auch bei Airbus Helicopters im schwäbischen Donauwört und Eurofighter in Manching passiere nichts, sagte Leppek.

Airbus plant nach eigenen Angaben "die Gründung eines neuen Global Players im Bereich Einzelteil-Fertigung mit Sitz in Deutschland" der "aus der heutigen Premium Aerotec hervorgeht". Er soll die "langfristigen Wachstumsperspektiven von Airbus und anderen, externen Kunden nutzen".