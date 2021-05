DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Mai

=== *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:15 DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q, Wuppertal 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 07:50 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q und Vorlage Mittelfristprognose, Paris 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +10.000 Personen zuvor: +10.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über Zulässigkeit "enger" Bestpreisklauseln für Hotelbuchungsportale, Karlsruhe 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zu Anträge auf Erlass einer Vollstreckungsanordnung zum BVerfG-Urteil betreffend das EZB-Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten, Karlsruhe 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Rechtsstaatlichkeit in Rumänien, Luxemburg *** 10:00 DE/Commerzbank AG, Online-HV 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 10:00 DE/Washtec AG, Online-HV 10:00 DE/Hensoldt AG, Online-HV 10:10 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede (online) bei der BBH-Jahreskonferenz "Brücken bauen mit Wasserstoff" *** 10:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK (per Videokonferenz) 10:30 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), PK zu 8-Punkte-Papier für Bundestagswahl, Berlin 10:30 DE/Aareal Bank AG, Online-HV 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bitkom-Präsident Berg, Teilnahme am Digital-Gipfel "Ausblick: Wirtschaft Digital 2030" *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vq/-1,8% gg Vj 1. Veröff.: -0,6% gg Vq/-1,8% gg Vj 4. Quartal: -0,7% gg Vq/-4,9% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR 11:45 NL/TW/Stellantis NV und Foxconn Technology, PK (via Webcast) zur Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 12:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, PK zu "Übergabe des Arbeitsweltberichtes", Berlin *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville 14:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +19,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick 17:00 US/Fed, Eröffnungsrede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Konferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 1Q, Gräfelfing - DE/hGears AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

