Auftrieb erhielt der Euro durch die gute Aktienmarktstimmung in Asien. Der australische und der neuseeländische Dollar legten am Morgen ebenfalls zu.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit etwas mehr als am Tag zuvor. Auch zum Franken notiert der Euro aktuell wieder etwas höher als am Vortag. Der aktuelle Kurs von 1,0973 liegt wieder in Griffweite zur 1,10er-Marke. Am Vortag hatte sich das Währungspaar grösstenteils um die 1,0950 bewegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...