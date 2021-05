LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Anziehende Ticketbuchungen für die Sommermonate seien hilfreich, um den operativen Cashflow wieder positiv zu machen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für den Billigflieger nahm er aber nur kleinere Änderungen vor wegen kurzfristiger Kapazitätsplanungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

RYANAIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de