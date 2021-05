Exzerpt: Short-Seller bauen ihren Attacken gegen Tesla aus. Suse IPO wird bei 30 Euro gepreist. Siemens kauft Plattform Supplyframe.Die Börsenplätze in Asien erleben heute früh einen deutlichen Rebound. Neben Tokio steigen vor allem auch in Taiwan die Kurse sehr stark. Der Handel an den chinesischen Börsenplätzen ist dagegen uneinheitlich. Die wichtigsten Futures steigen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse. Der DAX-Future wird 0,36 % höher gesehen bei 15.487 Punkten, der S&P 500 Future notiert bei 4.168 Punkten ...

