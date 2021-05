Genf (awp) - Das Biotechnologieunternehmen Relief Therapeutics will den Zulassungsantrag für den Wirkstoff ACER-001 zur Behandlung von Harnzyklusstörungen voraussichtlich noch in diesem Jahr stellen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Relief ist für die klinische Entwicklung und die Vermarktung von ACER-001 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...