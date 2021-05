The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2021ISIN NameXS1069674825 SWEDBK HYPO. 14/21 MTNNO0010852429 EAST RENEW. 19/21USU2465RAB79 HARLEY DAV.FIN.S. 18/21DE000A1VXUD6 VW 20/21.05.21AT0000A17B76 ERSTE GP BNK 14-21MTN1306DE000HLB3CX7 LB.HESS.THR.CARRARA06M/16DE000HSH3N99 HCOB IS 11/21 AUS808513AV74 CHARLES SCHWAB 18/21 FLRDE000HSH4HN2 HCOB INF VII13/21DE000NWB15T8 NRW.BANK IS.A.15T 12/21XS1824289901 MORGAN STANLEY 18/21 FLRXS1843436491 FID.NATL INF 19/21 FLRXS1068966073 EIB EUR.INV.BK 14/21 FLRUS808513AW57 CHARLES SCHWAB 18/21XS0429325748 BARCLAYS BK 09/21 MTNXS0430178961 FRIENDS LIFE HD.09/21 MTNXS1066869048 COCA-C. AMATIL 14/21 MTN