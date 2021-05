Hsinchu (ots/PRNewswire) - Brain Navi Biotechnology Co., Ltd., ein Unternehmen für Roboter in der Gehirnchirurgie, hat "kontaktlose" medizinische Stationen in Krankenhäusern in ganz Taiwan eingerichtet, um sowohl das medizinische Fachpersonal als auch die Patienten umfassend vor Kreuzinfektionen mit hoch ansteckenden Krankheiten zu schützen. Das größte Infektionsrisiko für medizinisches Personal besteht bei der Intubation, Abstrichen in der Nase und dem Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung (PPE), erklärt Dr. Jerry Chen, CEO von Brain Navi. Er fügt hinzu: "Seit der SARS-Krise in Asien vor 17 Jahren hat es keinen Fortschritt in der Schutztechnologie für medizinisches Personal gegeben. Wie kann das medizinische Personal uns schützen, wenn es selbst unzureichend geschützt ist?" Dr. Jerry Chen ist selbst Arzt und kann die Angst des medizinischen Personals voll und ganz nachvollziehen. Das hat ihn dazu motiviert, Tests auf Infektionskrankheiten mithilfe von Robotik neu zu denken, um diese ohne Berührung zwischen medizinischem Personal und Patienten durchzuführen.Die "kontaktlose" medizinische Station mit Robotertechnologie hat das Testen auf Covid-19 in Taiwan ganz neu erfunden. Das medizinische Personal und die Patienten bleiben dabei jeweils in getrennten, isolierten Bereichen, die mit Sicherheitsfunktionen wie HEPA-Filter, UVC-Lampen, einem Belüftungssystem und negativem 8 Pa-Luftdruck ausgestattet sind. Unter der Kontrolle und Aufsicht des medizinischen Personals führt ein Nasenabstrich-Roboter den Nasopharynx-Abstrich durch. Dies ermöglicht es dem medizinischen Personal, Nasenabstriche ohne direkten Kontakt mit dem Patienten durchzuführen und macht auch das Tragen einer PSA überflüssig. Der sogenannte Nasal Swab Robot hat kürzlich die CE-Kennzeichnung der Klasse I erhalten.Die "kontaktlose" medizinische Station erledigt Tupfer- und Pipettieraufgaben für Labortechniker. Nach dem Tupfen pipettiert ein automatisierter Roboter die entnommene Probe und bereitet einen Aufsatz für die PCR-Diagnose vor. Die Robotersysteme sind in das RT-PCR-Gerät von Roche integriert, das einen automatischen und effizienten Prozess ermöglicht. Der gesamte Testprozess von der Probenentnahme durch den Roboter bis zur Ergebnisgenerierung dauert nur 25 Minuten.Aufgrund der Automatisierung der Abläufe durch den Einsatz von Robotik sowie der Konsolidierung von PCR-Labors und Diagnose in einer medizinischen Station schützt die "kontaktlose" medizinische Station das medizinische Personal und ermöglicht dessen effizienteren Einsatz. Durch das Wegfallen von Transportwegen wird die Labortestkapazität verbessert und die Wartezeit bis zum Ergebnis erheblich reduziert. So wird sicheres, schnelles und ressourcenschonendes Testen ermöglicht.Die kontaktlosen Funktionen und die schnellen PCR-Tests mit minimalem Personalaufwand machen diese Station zu einer idealen Lösung für groß angelegtes Testen an stark frequentieren, kritischen Orten wie Flughäfen, Krankenhäuser, Grenzübergänge, Stadien, industrielle Produktionsstätten, Kreuzfahrtschiffen usw.Weitere Informationen zu der "Zero-Contact Medical Station" finden Sie auf unserer Website: https://brainnavi.com/zerocontactstation/.www.brainnavi.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1503767/Zero_Contact.jpgPressekontakt:Zoe Leeinfo@brainnavi.com+886-3657-9438Original-Content von: Brain Navi Biotechnology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155626/4917395